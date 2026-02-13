Україна може отримати пакет допомоги у сфері енергетики та ППО — Зеленський

Україна може одержати великі пакети допомоги. Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у розмові з журналістами у Мюнхені повідомив, що до роковин повномасштабного вторгнення Україна має отримати великі пакети допомоги. Про це повідомляє видання «ЄП».



«Ми обговорили найскладніші енергетичні питання, які ми маємо в Україні — в деталях. І ми обговорили з усією берлінською групою окремі пакети допомоги на додачу до тих, які зараз готуються», — заявив він.



За словами глави держави, пакет допомоги у сфері енергетики стане рекордним за обсягом, зокрема йдеться про дуже швидку фіналізацію цього пакету, але також очікуються великі військові пакети.



Окремо ми попрацюємо над ракетами для ППО та ще над деякими речами, щоб посилити наших військових. Ми хочемо, і всі партнери з цим погодилися, за 10-11 днів, до 24 лютого, зробити максимальні пакети підтримки для України. Ми хочемо, щоб 24-го були і пакети, і рішення, і, сподіваюся, також санкції можуть бути», — додав він.



Раніше писали, що Китай погодився надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

