Путін хоче укласти угоду, тому Зеленський має діяти — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито хоче укласти мирну угоду з Україною. За словами голови Білого дому, українському лідеру «доведеться діяти». Про це повідомив Трамп під час розмови із журналістами, передають американські ЗМІ.
«Росія хоче укласти угоду, і Зеленському доведеться діяти. Інакше він упустить чудову нагоду, йому треба діяти», — заявив він.
Раніше ми писали, що новий раунд тристоронніх переговорів про закінчення війни відбудеться 17–18 лютого у Женеві.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
