Путін хоче укласти угоду, тому Зеленський має діяти — Трамп

Трамп заявив, що Путін хоче укласти угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито хоче укласти мирну угоду з Україною. За словами голови Білого дому, українському лідеру «доведеться діяти». Про це повідомив Трамп під час розмови із журналістами, передають американські ЗМІ.



«Росія хоче укласти угоду, і Зеленському доведеться діяти. Інакше він упустить чудову нагоду, йому треба діяти», — заявив він.

Раніше ми писали, що новий раунд тристоронніх переговорів про закінчення війни відбудеться 17–18 лютого у Женеві.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

