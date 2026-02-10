ЗСУ вдарили по польовому складу ПММ та ремонтному підрозділу на окупованій Донеччині

Українські військовослужбовці вразили ремонтний підрозділ та польовий склад ПММ окупантів на тимчасово захопленій території Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу.



«У ніч на 10 лютого 2026 року в районі населеного пункту Ялта, вражений ремонтний підрозділ», — йдеться в повідомленні.



Крім того, в районі Федорівки вражено польовий склад пально-мастильних матеріалів російських військових.



Раніше ми писали, що підрозділи Сил оборони України 6 і в ніч на 7 лютого завдали ударів по ряду військових об'єктів противника на території РФ та на тимчасово окупованих територіях України.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

