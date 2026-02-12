Окупанти готують залізничне сполучення між Маріуполем та Донецьком

Окупанти планують відновити залізничне сполучення між Маріуполем та Донецьком. На початку рух запустять на ділянці «Донецьк–Волноваха», а повноцінне сполучення обіцяють до «курортного сезону», повідомляє Маріупольська міськрада.



Зазначається, що окупанти не повідомляють про екологічний колапс: Азовське море переповнене каналізаційними стоками та промисловими відходами, що вже призвело до масового вимирання риби та поширення інфекційних захворювань.



Українські чиновники зазначають, що залізниця, ймовірно, слугуватиме для перевезення військової техніки та вивезення зерна і металу з маріупольських меткомбінатів «Азовсталь» та «Ілліча».



Раніше «Новини Донбасу» зазначали, що Маріуполь, який російські окупанти показують як «символ відбудови», насправді став полігоном для економіки окупації. Нагадаємо, окупаційний «мер» Маріуполя заявив про можливе створення на «Азовсталі» постіндустріального парку.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»