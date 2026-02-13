Українські дрони «розбили» натовську бойову групу на навчаннях

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
13 лютого 2026, 18:07

429 ОБрСБС «Ахіллес». 429 ОБрСБС «Ахіллес».

Під час травневих навчань Hedgehog 2025 українські оператори дронів продемонстрували високу ефективність проти зведеної бойової групи НАТО чисельністю кілька тисяч військових, включно з британськими та естонськими підрозділами. Про це повідомляє видання «Мілітарний».

За даними The Wall Street Journal, під час сценарію механізованого наступу бойова група НАТО не врахувала активність українських безпілотників, через що її переміщення стало прозорим для спостереження та умовного ураження.

Усього за півдня невеликий український підрозділ атакував 17 одиниць бронетехніки та завдав ударів по 30 інших цілях, застосовуючи сучасну систему Delta, що координує удари в режимі реального часу за допомогою штучного інтелекту.

«Підрозділи НАТО пересувалися без належного маскування, розгортали намети та бронетехніку, фактично відкриваючи себе для спостереження. Усе це було умовно знищено», — розповів один з учасників навчань.

Координатор безпілотних систем Естонської ліги оборони Айвар Ганніотті назвав результати для НАТО «катастрофічними»: сили умовного противника змогли «вивести з ладу два батальйони за один день», тоді як підрозділи НАТО так і не змогли наблизитися до операторів дронів.

Раніше військова симуляція, проведена в Німеччині, показала, що навіть обмежений контингент російських військ може поставити Північноатлантичний альянс у критичне становище.

Військові навчання навчання НАТО Hedgehog 2025 війна майбутнього дронова війна безпілотники ЗСУ Delta
ЗСУ НАТО

