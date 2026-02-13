ЗСУ атакували зосередження техніки та склад МТС росіян на окупованій Донеччині

Українські військові в ніч проти 13 лютого вразили район зосередження військової техніки російських окупантів на захопленій Донеччині, в районі селища Камишуваха. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, в районі населеного пункту Селидове вражено склад матеріально-технічних засобів росіян.



Нагадаємо, в Міноборони РФ заявляли, що вранці російська ППО нібито «збила дев'ять українських БПЛА літакового типу» в Республіці Комі.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях