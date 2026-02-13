У Бєлгородській області РФ постраждала жінка під час детонації дрона

У п'ятницю, 13 лютого, у Бєлгородській області, у селі Графівка, внаслідок детонації дрону постраждала мешканка. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.
За його словами, жінці з мінно-вибуховою травмою і проникаючим осколковим пораненням грудної клітки надано першу допомогу в місцевій амбулаторії. Постраждалу госпіталізували до медичного закладу.
Крім того, у двох багатоквартирних будинках пошкоджено скління.
Раніше ми писали, що Бєлгородська область РФ потрапила під обстріл, внаслідок атаки в регіоні діють віялові відключення електроенергії.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!