У Бєлгородській області РФ постраждала жінка під час детонації дрона

Білгородська область потрапила під обстріл. Фото: В'ячеслав Гладков

У п'ятницю, 13 лютого, у Бєлгородській області, у селі Графівка, внаслідок детонації дрону постраждала мешканка. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.



За його словами, жінці з мінно-вибуховою травмою і проникаючим осколковим пораненням грудної клітки надано першу допомогу в місцевій амбулаторії. Постраждалу госпіталізували до медичного закладу.





Крім того, у двох багатоквартирних будинках пошкоджено скління.



Раніше ми писали, що Бєлгородська область РФ потрапила під обстріл, внаслідок атаки в регіоні діють віялові відключення електроенергії.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

