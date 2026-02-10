Сили оборони атакували військові об'єкти на окупованій частині Запорізької області

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони вразили навчальний пункт підготовки пілотів дронів та центр управління БПЛА на тимчасово окупованій частині Запорізької області.



У районі населеного пункту Камиш-Зоря вражено навчальний центр підготовки пілотів БПЛА та виробництва FPV-дронів. У районі Хліборобного військові військові били по зосередженню живої сили окуантів.



Крім того, у районі населеного пункту Високе вдарили по пункту управління БПЛА підрозділи із складу центру «Рубікон».



Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.



Раніше ми писали, що підрозділи Сил оборони України 6 та в ніч проти 7 лютого завдали ударів по ряду військових об'єктів противника на території РФ та на тимчасово окупованих територіях України.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

