Пилососи з мішком: як вибрати для дому

При прибиранні важливо не тільки зібрати сміття, але й не підняти дрібний пил назад у повітря. Мішок зручний тим, що його простіше зняти і закрити, не струшуючи вміст. Коли потрібен передбачуваний результат у сухому прибиранні, пилососи з мішком зручно розглядати окремо, оцінюючи об'єм пилозбірника, фільтри та насадки. Ці деталі впливають на чистоту повітря, шум і частоту обслуговування.

Де мішок дійсно зручний

Щільний пилозбірник служить додатковим бар'єром і утримує частину пилу ще до вихідного фільтра. Тому пилососи з мішком зручні, коли потрібно прибрати сухе сміття, пісок і шерсть без контакту з контейнером.

При цьому тяга поступово знижується в міру заповнення, і витратні матеріали варто тримати в запасі. Якщо в будинку багато килимів, краще міняти контейнер за індикатором або коли він заповнений приблизно на дві третини.

На які характеристики дивитись

Однієї цифри потужності недостатньо, щоб зрозуміти, як техніка впорається з килимом і плиткою. Окремо варто уточнити, наскільки легко докупити мішки потрібного типу: витратні матеріали відрізняються за щільністю і ступенем затримки пилу. Для делікатних покриттів корисна щітка з м'якою накладкою, щоб не залишати подряпин. Щоб пилососи з мішком були зручні щодня, корисно перевірити наступне:

об'єм і індикатор заповнення;

тип – паперовий, синтетичний або багаторазовий;

вихідний фільтр і доступність його заміни;

регулювання потужності, щоб не втягувати штори і килимки;

рівень шуму і радіус дії з урахуванням довжини шнура;

насадки для щілин, меблів і килимів, а також паркування трубки.

Для невеликої квартири важливі компактність і зберігання насадок в корпусі або на тримачі. Якщо вдома є вихованці, знадобиться турбощітка і щільні стики, щоб шерсть не забивала тракт.

Мішки, фільтри та регулярний догляд

Синтетичні пилозбірники зазвичай міцніші та краще утримують дрібний пил, ніж тонкий папір. Пилососи з мішком менше пилять при заміні, якщо він має клапан, що закриває отвір.

Одноразовий пилозбірник не витрушують: це підвищує запиленість і може пошкодити шви. Після заміни варто перевірити передмоторний фільтр і видалити велике сміття із зони входу.

Вихідний фільтр змінюють за інструкцією, особливо після прибирання будівельного пилу. Тоді вони зберігають стабільну тягу і не поширюють запахи по квартирі.

Якщо заздалегідь врахувати об'єм пилозбірника, фільтри і необхідні насадки, пилососи з мішком будуть зручні для швидкого і генерального прибирання. Перед остаточним вибором зручно уточнити комплектацію і витратні матеріали, щоб розуміти майбутній догляд. Більше технічних деталей є на www.bosch-home.com.ua.