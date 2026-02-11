Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Фігурантів з медалями «ЛНР» звинувачують у викраденні та тортурах цивільних у Соледарському районі
11 лютого 2026, 15:15

Фігурантів з медалями «ЛНР» звинувачують у викраденні та тортурах цивільних у Соледарському районі

Покровський районний суд Кривого Рогу 13 лютого розгляне кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України «Воєнні злочини».

Як повідомляється в судових анонсах МІПЛ, фігурантами справи є Станіслав Нестеренко та Максим Рижов — уродженці Луганської області. За даними слідства, Нестеренко, військовослужбовець мотострілецького полку армії РФ з позивним «Бумєр», і Рижов, командир роти з позивним «Мага/Стєкло», у липні 2022 року діяли на тимчасово окупованій території Соледарської громади Донецької області.

За даними слідства, військові розміщувалися у приватних будинках місцевих мешканців, обладнуючи там штаби та приміщення для незаконного утримання цивільних осіб. На в'їзді до села Стряпівка їхня група зупинила 57-річного фермера та його 35-річну племінницю, запідозривши їх у «розвідувальній діяльності».

За версією звинувачення, «Бумєр», погрожуючи автоматом, відібрав у цивільних документи та ключі від автомобіля Volkswagen Caddy, після чого замкнув їх на ніч у підвалі. Вранці «Стєкло» та «Бумєр» провели допит затриманих, вилучили автомобіль та техніку з причепа, а потім перевезли людей до села Володимирівка, де знову помістили у підвал.

Пізніше цих двох цивільних осіб, а також інших утримуваних вивезли до адміністративного кордону Донецької та Луганської областей. Людям одягли мішки на голови та висадили посеред поля без їжі та води. Потерпілі змогли повернутися на підконтрольну Україні територію і зараз перебувають в Україні.

Судовий розгляд проводиться заочно — in absentia.

Що відомо про фігурантів

 Станіслав Нестеренко народився 26 січня 1992 року у Лисичанську Луганської області, зареєстрований у базі «Миротворця» як учасник незаконних збройних формувань. Вказано можливі адреси його проживання у Лисичанську.

Фото: «Миротворець»

Максим Рижов народився 5 листопада 1986 року у Первомайську Луганської області (нині територія, підконтрольна угрупованню «ЛНР»). До початку бойових дій працював на шахті, з 2014 року служив у так званій «Народній міліції ЛНР», а з 2015 року був танкістом козацького полку у Стаханові.

У березні 2022 року ватажок угрупування «ЛНР» Леонід Пасічник вручив Максиму Рижову медаль «Золота Звєзда», а також присвоїв йому звання «Героя ЛНР».

Раніше «Новини Донбасу» писали, що десятки справ по воєнних злочинах на Донбасі ще чекають на вироки.

Більше про те, чому гальмуються судові процеси у справах про воєнні злочини, читайте у статті «Проблеми виникають під час відключень світла чи інтернету».

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Донецька область Луганська область Соледарська громада Стряпівка
Інше
катування викрадення людей воєнні злочини РФ окупована територія Донеччини
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Тотальна паспортизація мобільного зв'язку на окупованих територіях: Нові обмеження абонентів межують з абсурдом
І це ще не межа: російські законодавці готують нові посилення правил користування послугами мольного зв'язку та інтернету. Доходить до абсурду: в РФ хочуть, щоб співгромадяни дорожили своєю SIM-карткою, як і паспортом.
28 січня 2026, 18:43
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
