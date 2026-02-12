В окупованому Луганську питаннями архітектури займатиметься уродженець Калмикії Дорджі Ільджирінгов

Новий «заступник міністра будівництва та ЖКГ ЛНР» Дорджі Ільджирінгов. Фото: «Уряд ЛНР»

Новим «заступником міністра будівництва та ЖКГ ЛНР» призначений уродженець Республіки Калмикія РФ Дорджі Ільджирінгов. Про це стало відомо із заяви так званого «Уряду ЛНР».



Ільджирінгов народився в 1980 році.



У різні роки очолював підприємства та установи в адміністрації міста Еліста за напрямками: будівництво, житлово-комунальне господарство, транспорт та благоустрій територій.



У 2020-2023 роках працював на посаді першого заступника міністра будівництва Республіки Калмикія.



Варто зазначити, що Кремль останніми роками активно призначає уродженців РФ на «керівні посади» у своїх псевдоадміністраціях на окупованих територіях. Таким чином Москва намагається витіснити місцевих з усіх «сфер життя» в окупації, у тому числі усунути від прийняття рішень.

Нагадаємо, що в окупованому Донецьку «високу посаду» отримав командир-каратель Ілля Ємельянов.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко