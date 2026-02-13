Війська Росії обстріляли Дружківку: виникла пожежа, рятувальники винесли з дому літню жінку

Порятунок літньої жінки після обстрілу Дружківки. Фото: кадр із відео

12 лютого російські загарбники завдали удару по житловому сектору міста Дружківка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Загорілися два приватні будинки. Під час проведення розвідки бійці ДСНС виявили у частково зруйнованому будинку маломобільну жінку 1940 року народження. Її винесли з дому та доправили до лікарні.



У зв'язку із загрозою повторного обстрілу рятувальники були змушені припинити гасіння пожежі.

Нагадаємо, що у МВА розповіли, в якому стані поранені мама та бабуся загиблих братів внаслідок обстрілу 12 лютого міста Краматорськ на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко