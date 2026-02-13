Сили оборони вразили РЛС «Небо-У» та райони зосередження операторів БПЛА окупантів

Сили оборони України атакували військові об'єкти на окупованих територіях, зокрема у Запорізькій області та Криму. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«У районах Солодководного та Любимівки вражені зосередження живої сили окупантів; у районах Токмака та Михайлівки, пункти дислокації операторів БПЛА», — йдеться у повідомленні.



Крім того, 12 лютого Сили оборони вдарили по станції радіолокації 55Ж6У «Небо-У».



Нагадаємо, в Міноборони РФ заявляли, що вранці російська ППО нібито «збила дев'ять українських БПЛА літакового типу» в Республіці Комі.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

