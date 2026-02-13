Сили оборони вразили РЛС «Небо-У» та райони зосередження операторів БПЛА окупантів

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
13 лютого 2026, 15:55

Сили оборони України атакували військові об'єкти на окупованих територіях, зокрема у Запорізькій області та Криму. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

«У районах Солодководного та Любимівки вражені зосередження живої сили окупантів; у районах Токмака та Михайлівки, пункти дислокації операторів БПЛА», — йдеться у повідомленні.

Крім того, 12 лютого Сили оборони вдарили по станції радіолокації 55Ж6У «Небо-У».

Нагадаємо, в Міноборони РФ заявляли, що вранці російська ППО нібито «збила дев'ять українських БПЛА літакового типу» в Республіці Комі.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Тотальна паспортизація мобільного зв'язку на окупованих територіях: Нові обмеження абонентів межують з абсурдом
І це ще не межа: російські законодавці готують нові посилення правил користування послугами мольного зв'язку та інтернету. Доходить до абсурду: в РФ хочуть, щоб співгромадяни дорожили своєю SIM-карткою, як і паспортом.
28 січня 2026, 18:43
15:26
ЗСУ атакували зосередження техніки та склад МТС росіян на окупованій Донеччині
10:20
В окупованому Генічеську дітям показували бойову зброю
15:42
В окупованому Луганську питаннями архітектури займатиметься уродженець Калмикії Дорджі Ільджирінгов
15:05
Окупанти готують залізничне сполучення між Маріуполем та Донецьком
14:24
Окупанти в Запорізькій області масово відбирають житло
18:37
Воду для Донбасу «знайшли під землею»: у РФ заявляють про 14 родовищ
17:40
Командир-каратель отримав високу посаду в окупованому Донецьку
17:21
68 тисячам українців уже повернули пенсії після підтвердження особи — Мінсоц
15:58
ЗСУ вразили ЗРК «Оса» на окупованій Донеччині
15:35
Пенсія на окупованій території: чи можна оформити та не втратити виплати
15:15
Фігурантів з медалями «ЛНР» звинувачують у викраденні та тортурах цивільних у Соледарському районі
14:29
Мілітаризація на окупованих територіях: загарбники активно залучають дітей до війни
13:33
Окупанти планують реєструвати телефони та банківські карти на ТОТ
11:44
«АТЕШ» зафіксував нову базу окупантів у Запорізькій області
23:12
На окупованих Донеччині та Луганщині жителі скаржаться на погіршення якості побутового газу – «ЖС»
20:25
В угрупованні «ДНР» заявили, що хочуть «запустити швидкісні електрички» між окупованими Донеччиною та Луганщиною
16:26
Сили оборони атакували військові об'єкти на окупованій частині Запорізької області
16:16
У Запорізькій області загинув священик РПЦ під час атаки
15:50
ЗСУ вдарили по польовому складу ПММ та ремонтному підрозділу на окупованій Донеччині
14:24
Люди на ТОТ Донбасу скаржаться на поганий газ: зміна кольору
12:50
У дитсадках та школах Донецька скорочують харчування: з меню зникають м'ясо, фрукти та молоко
15:33
Ще одного росіянина призначено на керівну посаду в окупованому Донецьку
15:00
Росія направляє генератори до Маріуполя через проблеми зі світлом
09:49
В окупованих школах Херсонщини дітей навчають користуватися зброєю
09:10
У окупантів паливна криза на Херсонському напрямку
17:15
Пушилін заявив, що окупанти «запустять поїзд» між Ростовом та захопленими Донецьком та Іловайськом
12:42
В окупованому Донецьку знеструмили 14 підстанцій
20:08
Росія формалізує милітаризацію шкіл на окупованих територіях
14:28
В окупованому Донецьку затримали та побили правозахисника, який критикував мобілізацію
22:22
Україна може отримати пакет допомоги у сфері енергетики та ППО — Зеленський
21:20
По всій Україні вимикатимуть світло — Укренерго
20:50
Путін хоче укласти угоду, тому Зеленський має діяти — Трамп
20:20
В Україні проводитимуть евакуацію дітей без згоди батьків з територій активних бойових дій
19:24
19:20
Умєров розкрив склад української делегації у Женеві
18:42
Окупанти отримали наказ знищувати громадянське населення Донецької області
18:07
Українські дрони «розбили» натовську бойову групу на навчаннях
17:34
У Бєлгородській області РФ постраждала жінка під час детонації дрона
17:27
У Ростові знищено склад із комплектуючими для 6 тисяч FPV-дронів
16:52
ЗСУ просунулися у Харківській області – ISW
15:57
Війська Росії обстріляли Дружківку: виникла пожежа, рятувальники винесли з дому літню жінку
15:55
Сили оборони вразили РЛС «Небо-У» та райони зосередження операторів БПЛА окупантів
15:37
Загибель братів від удару РФ у Краматорську: рятувальники діставали тіло дитини з-під завалів будинку
15:35
РФ атакувала дитячу лікарню в Сумах двома ударними дронами
15:26
ЗСУ атакували зосередження техніки та склад МТС росіян на окупованій Донеччині
14:22
Російський дрон вдарив по машині аварійної бригади у Краматорську: поранені три людини
13:43
Китай надасть Україні новий пакет гуманітарної енергетичної допомоги
13:41
13:23
Переговори у форматі РФ–США–Україна відбудуться в Женеві
12:32
В Україні планують запровадити базову пенсію не менше 6000 грн
12:23
Російські війська просунулися поблизу Часового Яру – DeepState
12:00
Удар по будинку у Краматорську: у МВА розповіли, в якому стані поранені мама та бабуся загиблих братів
11:55
Симуляція показала: 15 тис. військових РФ можуть паралізувати НАТО
11:22
Відключення Starlink змусило РФ будувати «Wi-Fi-мости»
10:20
В окупованому Генічеську дітям показували бойову зброю
10:13
Війська Росії за добу обстріляли кілька населених пунктів Донеччини: загинули п'ять людей, ще 12 – поранені
09:39
РФ запустила по Україні «Іскандер» і 154 дрони: ППО збила 111
09:34
«Шахеди» вночі масовано атакували порт в Одеській області: одна людина загинула, ще шість – поранені
09:06
Російська авіація скинула авіабомби на Слов'янськ: зруйновані та пошкоджені понад 10 будинків
Трамп заявив, що Путін хоче укласти угоду Путін хоче укласти угоду, тому Зеленський має діяти — Трамп
13 лютого, 20:50
Порятунок літньої жінки після обстрілу Дружківки. Фото: кадр із відео Війська Росії обстріляли Дружківку: виникла пожежа, рятувальники винесли з дому літню жінку
13 лютого, 15:57
ЗС РФ втратили Starlink і тягнуть Wi-Fi-зв'язок по ЛЕП. Відключення Starlink змусило РФ будувати «Wi-Fi-мости»
13 лютого, 11:22
Україні необхідно надати ППО та продовжити тиснути на РФ. Фото: скріншот Україні необхідно надати ППО та продовжити тиснути на РФ — Зеленський
12 лютого, 19:45
Момент збиття FPV-дрона над цивільними у Костянтинівці. FPV-дрони над Костянтинівкою: бійці «Хижака» прикривають евакуацію
12 лютого, 17:37
Скупчення загарбників у Покровську. Фото: кадр із відео Українська артилерія вдарила по скупченню російських військ у Покровську: кадри
12 лютого, 17:19

