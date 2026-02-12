Україні необхідно надати ППО та продовжити тиснути на РФ — Зеленський

Україні необхідно надати ППО та продовжити тиснути на РФ. Фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів прискорити передачу пакетів допомоги, зокрема протиповітряну оборону. Зараз у Києві, Одесі, Дніпрі та області, також у деяких інших наших регіонах продовжується відновлення після російського удару.



«Потрібне прискорення із пакетами для нашої ППО. Це ключове завдання зараз не лише для України, а й для всіх у Європі. Росіяни не повинні звикнути до того, що їхні ракети та «шахеди» їм чимось допомагають. Вони тільки ускладнюють і підривають дипломатичні можливості, яких і так, якщо чесно, небагато. Саме тому потрібна підтримка для України», — зазначив він.



За словами Зеленського, потрібний достатній тиск на Росію, також потрібне завершення війни гарантованою безпекою.

«Це передумови, щоб Європу просто не знесло іншими російськими ударами - новими агресіями та такими ж масованими атаками проти інших європейських держав, як ми зараз відбиваємо в Україні», — уточнив глава держави.



Зазначимо, що ППО збила 213 цілей в Україні.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

