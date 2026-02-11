Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Окупанти планують реєструвати телефони та банківські карти на ТОТ
11 лютого 2026, 13:33

На тимчасово окупованих територіях України російська влада планує запровадити обов’язкову реєстрацію мобільних телефонів та банківських карт за IMEI. Про це повідомив рух спротиву «Жовта Стрічка».

За даними активістів, окупанти створюють єдину систему обліку мобільних пристроїв, де SIM-карти не працюватимуть у незареєстрованих телефонах. Офіційно ініціативу пояснюють «боротьбою з шахрайством», але українські активісти переконані, що це засіб посилення контролю за зв’язком на ТОТ.

Нагадаємо, раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що Росія на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) запроваджує блокування абонентів мобільних операторів, які не пройшли верифікацію. Зокрема, у Донецькій та Луганській областях блокують номери операторів «Фенікс» і «МКС» (колишній «Лугаком», що працює на окупованій Луганщині).

Крім того, в Луганську окупаційна влада запровадила примусове встановлення месенджера Max. Країна-агресорка продовжує блокувати інформаційний простір: масово вилучають антени, а натомість видають комплект «руський мир» з доступом лише до пропагандистських каналів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Україна ТОТ
Інше
Мобільні телефони Банківські карти IMEI Контроль зв’язку Інформаційна блокада
Організації
Жовта стрічка
