Командир-каратель отримав високу посаду в окупованому Донецьку

Скріншот: Ілля Ємельянов

В окупованій Донецькій області віцепрем'єром із «життєзабезпечення» призначили Іллю Ємельянова — колишнього командира 114-ї мотострілецької бригади, відомої практикою так званих «обнулєній» військовослужбовців.



Про призначення повідомив ватажок угрупування «ДНР» Денис Пушилін. Він назвав Ємельянова «героєм республіки». Раніше Пушилін неодноразово публічно називав Ємельянова «легендарним».

114-та бригада фігурувала у розслідуванні «Верстки» під назвою «Обнулітєлі»: у підрозділі застосовувалися каральні практики щодо неугодних солдатів. Бригада вважається однією з найкривавіших у ЗС РФ.



Підрозділ сформовано на базі донецького бандформування «Схід», яким керував Олександр Ходаковський — колишній командир донецького підрозділу «Альфа» СБУ.



Через крайню жорстокість і регулярне відправлення власних і відданих військовослужбовців до «м'ясних» штурмів серед військових поширилася цинічна версія, що «днрівське» керівництво бригади нібито фактично грає на руку Україні, прискорюючи «утилізацію» своїх солдатів.

За даними проєкту «Хочу знайти», на початок 2025 року підтверджено загибель 2913 військовослужбовців 114-ї ОМСБр, при цьому тисячі вважаються зниклими безвісти; облік втрат за 2022 практично відсутній.

Підрозділ входить до топ-10 за кількістю звернень родичів про розшук. Тепер колишній командир цього з'єднання відповідатиме за «життєзабезпечення» окупованої території.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли про воєнних злочинців із Луганщини, яких звинувачують у викраденнях та тортурах цивільних.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»