Українська артилерія вдарила по скупченню російських військ у Покровську: кадри

147-ма артилерійська бригада ЗСУ завдала удару по скупченню російських окупантів на південному сході міста Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».
Район гаражного кооперативу ЗС РФ використовували для накопичення особового складу, автомобілів та мототехніки.
«Противника виявила аеророзвідка 147-ї артбригади. Після цього артрозрахунок завдав ураження 155-мм боєприпасами», – розповіли в УВ «Схід».
Нагадаємо, що БПЛА вночі атакували окупований Луганськ, внаслідок чого під удар могла потрапити підстанція, частина районів залишилася без світла.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко