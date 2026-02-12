Українська артилерія вдарила по скупченню російських військ у Покровську: кадри

Скупчення загарбників у Покровську. Фото: кадр із відео

147-ма артилерійська бригада ЗСУ завдала удару по скупченню російських окупантів на південному сході міста Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



Район гаражного кооперативу ЗС РФ використовували для накопичення особового складу, автомобілів та мототехніки.



«Противника виявила аеророзвідка 147-ї артбригади. Після цього артрозрахунок завдав ураження 155-мм боєприпасами», – розповіли в УВ «Схід».

Нагадаємо, що БПЛА вночі атакували окупований Луганськ, внаслідок чого під удар могла потрапити підстанція, частина районів залишилася без світла.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко