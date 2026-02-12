FPV-дрони над Костянтинівкою: бійці «Хижака» прикривають евакуацію

У мережі з’явилися кадри з Костянтинівки, над якою з великою інтенсивністю діють ворожі FPV-дрони. Російські безпілотники буквально кружляють над містом, створюючи постійну загрозу для мирного населення.
FPV-дрон над цивільними у Костянтинівці.
На відео видно, як троє цивільних пішки залишають місто у напрямку Дружківки. Іншого вибору в них уже немає — транспорт не ходить, а перебування в Костянтинівці стає дедалі небезпечнішим.
— Хлопці, до Дружківки ще далеко?
— Та ще кілометрів десять…
У районі основних маршрутів евакуації працюють бійці мобільної вогневої групи бригади «Хижак». Саме тут вони влаштовують засідки на дрони та знищують цілі просто над головами цивільних.
В одній із точок, де чорніє спалений наземний роботизований комплекс, військові помічають черговий FPV у небі та вражають його. Після цього збивають ще кілька безпілотників.
Цивільні розбігаються в різні боки — вони знають, що російські FPV-дрони вже неодноразово атакували мирних людей. Попереду в них ще близько десяти кілометрів пішки під загрозою нових ударів.
Раніше бригада «Хижак» за тиждень збила 31 ворожий дрон у Костянтинівці. Нагадаємо, бійці також показали небезпечну дорогу, що веде від позицій у прифронтовому місті.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»