FPV-дрони над Костянтинівкою: бійці «Хижака» прикривають евакуацію

Момент збиття FPV-дрона над цивільними у Костянтинівці.

У мережі з’явилися кадри з Костянтинівки, над якою з великою інтенсивністю діють ворожі FPV-дрони. Російські безпілотники буквально кружляють над містом, створюючи постійну загрозу для мирного населення.

На відео видно, як троє цивільних пішки залишають місто у напрямку Дружківки. Іншого вибору в них уже немає — транспорт не ходить, а перебування в Костянтинівці стає дедалі небезпечнішим.