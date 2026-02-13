Умєров розкрив склад української делегації у Женеві

Померов підтвердив переговори у Женеві та розкрив склад делегації

Українська делегація вже розпочала підготовку до переговорів у Женеві. Президент Володимир Зеленський визначив попередній склад переговорної групи. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров.



За його словами, до складу делегації увійдуть також Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скибіцький.



«Команда сформована на базі військової, політичної та безпеки складових процесу. Працюватимемо над предметними рішеннями в межах визначених главою держави рамок. Ціль незмінна — стійкий і тривалий мир. Готуємось до серйозної та відповідальної роботи», — уточнив він.



Крім того, за інформацією російських ЗМІ, у переговорах візьме участь Кирило Дмитрієв. Також склад російської делегації включатиме не менше 15 осіб.



Раніше ми писали, що новий раунд тристоронніх переговорів про закінчення війни відбудеться 17–18 лютого у Женеві.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

