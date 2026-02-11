68 тисячам українців уже повернули пенсії після підтвердження особи — Мінсоц

Уряд забезпечив повне фінансове покриття для відновлення пенсійних виплат мешканцям окупованих територій, яким їх тимчасово призупинили, запевняє Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Про це він заявив під час брифінгу.



«Пенсійні виплати не скасовано — вони призупинені лише до моменту підтвердження особи одержувача та подання декларації. Наша мета — переконатись, що кошти надходять саме громадянину, якому вони призначені. Держава не ставить за мету припиняти виплати, навпаки — у бюджеті передбачено необхідний ресурс для їх повного відновлення», — наголосив Денис Улютін.



Частини пенсіонерів виплати було припинено через необхідність пройти фізичну ідентифікацію та подати декларацію про неотримання виплат від Росії. Станом на 1 січня виплати вже відновлено 68 тисячам громадян, які виконали всі передбачені процедури, заявив міністр.

Улютін пояснив, що фізична ідентифікація пенсіонерів не є новою процедурою: вона діє з 2016 року та була тимчасово припинена під час пандемії COVID-19. 2024 року законодавство оновили. Протягом 2025 року пенсіонери, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях або виїхали за кордон, мають пройти дві процедури — ідентифікацію та подати декларацію про неотримання виплат від РФ. Загалом таку декларацію мають подати близько одного мільйона осіб.



Враховуючи складні умови початку року, зокрема перебої з електроенергією та інтернетом, уряд продовжив термін подання декларації про неотримання виплат від РФ до 1 квітня. Тим, хто через об'єктивні причини не встиг подати документи, виплати відновили автоматично. Однак, до 1 квітня процедуру необхідно завершити.



Голова правління Пенсійного фонду Євген Капінус повідомив, що доступні різні способи проходження ідентифікації та подання декларації: через портал Пенсійного фонду та додаток «Дія» через онлайн-співбесіду, при відвідуванні банку або посольства за кордоном, у сервісному центрі, а для маломобільних громадян. Після процедури виплати поновлюються автоматично, без додаткових звернень.

Раніше начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області Сергій Камянченко докладно розповів, як діяти жителям окупованих територій, щоб відновити виплати.

Авторка: Юля Тараруй, випускова редакторка «Новин Донбасу»