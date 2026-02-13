У Ростові знищено склад із комплектуючими для 6 тисяч FPV-дронів

OSINT-аналітики спільноти «КіберБорошно» підтвердили ураження логістичного пункту в промисловій зоні міста Ростов-на-Дону у ніч з 13 на 14 січня. За попередніми оцінками, внаслідок удару було знищено комплектуючі для близько шести тисяч FPV-дронів.



Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, підтверджено знищення щонайменше трьох морських контейнерів із FPV-дронами та деталями до них. Ще кілька контейнерів зазнали серйозних пошкоджень.



Спочатку вважалося, що ціллю атаки були резервуари з нафтопродуктами. Проте оновлений аналіз архівних відео та супутникових знімків суттєво змінив картину події.



«Йдеться не про паливні ємності, а про логістичний склад. Об’єкт спеціалізувався на прийомі морських контейнерів із Китаю та інших країн і подальшому транспортуванні вантажів у регіоні. Ймовірно, там зберігалися комплектуючі для підприємств фінальної збірки БПЛА», – зазначають аналітики.

Супутникові кадри свідчать, що займання почалося всередині будівлі, що нехарактерно для падіння уламків. Також фіксується повне припинення роботи логістичного майданчика та значні руйнування інфраструктури.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»