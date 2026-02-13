Відключення Starlink змусило РФ будувати «Wi-Fi-мости»

ЗС РФ втратили Starlink і тягнуть Wi-Fi-зв'язок по ЛЕП.

Після втрати доступу до супутникового інтернету Starlink російські військові змушені будувати так звані «Wi-Fi-мости» для підтримання зв’язку на передових позиціях. Відео одного з таких епізодів поширили українські військові у соціальних мережах.



На оприлюднених кадрах видно російського оператора польового зв’язку, який піднімається на вежу лінії електропередач для встановлення реле та антен. У цей момент його вражає FPV-дрон.



Як зазначається, після відключення Starlink російські підрозділи почали використовувати імпровізовані схеми ретрансляції сигналу — так звані «мости Wi-Fi». Для стабільного зв’язку антени доводиться розміщувати на найвищих точках місцевості, зокрема на опорах високовольтних ліній електропередач.



Однак на передовій підйом на десятки метрів, монтаж обладнання та спуск займають значний час. У цей період оператор перебуває у повністю відкритому просторі та стає легкою мішенню для ударних FPV-дронів.

Російська сфера комунікацій функціонує за допомогою FPV при налагодженні relay on a power line tower.



Після Starlink access був cut off для російських напрямів, їх started building improvised “Wi-Fi bridges” to restore communications. Для тривалого сигналу, antennas have to be placed on… pic.twitter.com/HpdCmX7Bvi — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) February 12, 2026

Таким чином, втрата супутникового зв’язку фактично змушує російських військових наражати своїх зв’язківців на смертельний ризик заради підтримання елементарної комунікації між підрозділами.

Нагадаємо, раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що після блокування доступу РФ до Starlink у Кремлі заявили про нібито «порушення норм космічного права».

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»