«АТЕШ» зафіксував нову базу окупантів у Запорізькій області

Українська розвідка «АТЕШ» зафіксувала масштабне будівництво нової бази російських окупантів у смт Мирне Мелітопольського району.
Об’єкт займає територію, яку контролює 291-й гвардійський мотострілецький полк ЗС РФ (координати: 46.930529, 35.417587).
Фото: АТЕШ
«Будівельна техніка працює без зупинки. Ворог зводить капітальний польовий табір для особового складу та створює навчальний кластер для підготовки операторів безпілотників», - йдеться в описі.
Розвідка повідомляє: ворог сподівається, що тилова база в глибині окупованої території залишиться непоміченою.
Фото: АТЕШ
«Це помилка — будівництво відбувається під повним контролем українських Сил оборони, а координати вже передані для планування ударів. Замість нових казарм окупантів чекає "полум’яний привіт"», - повідомили в спротиві.
Фото: АТЕШ
