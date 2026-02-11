Воду для Донбасу «знайшли під землею»: у РФ заявляють про 14 родовищ

РосЗМІ повідомили, що проблему водопостачання окупованого Донбасу вдалося частково вирішити за рахунок підземних джерел. За твердженням російської влади, внаслідок багаторічних геологічних досліджень було підтверджено запаси підземних вод на території угруповань «ДНР» та «ЛНР».

У Госдумі заявили, що «трирічні роботи з переоцінки запасів підземних вод завершилися в 2025 році в "ДНР", підтверджено запаси за 14 родовищами». Аналогічна переоцінка на Луганщині знаходиться на завершальній стадії.



Російські чиновники стверджують, що дослідження велися протягом кількох років, а до них залучалися вчені із Сибіру. За їхніми даними, під Донецьком нібито виявлено водоносні горизонти, які «придатні для використання після очищення».



Заявлені підземні джерела розглядаються як альтернатива каналу «Сіверський Донець — Донбас», який серйозно постраждав через бойові дії та інфраструктурну кризу. Паралельно, як повідомляється, вивчається можливість використання шахтних вод, які вважаються непридатними для господарського споживання.



У Москві наголошують, що нові джерела води насамперед планується використовувати для забезпечення малих населених пунктів та окремих районів міст, де дефіцит відчувається найгостріше.



Впровадження систем водозабору заплановано на 2026 рік, після чого аналогічні роботи нібито хочуть поширити на тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької областей.

Що заявляють про «нешкідливість» води



Російські чиновники та ЗМІ стверджують, що підземні води відповідають санітарним нормам після очищення; сучасні фільтраційні системи дозволяють видаляти солі, важкі метали та техногенні домішки; контроль якості води здійснюватиметься «на постійній основі».



При цьому навіть в офіційних заявах наголошується, що без очищення значна частина води непридатна для вживання, особливо у районах із шахтним минулим.



Незалежні міжнародні дослідження для цих джерел не публікувалися, тому екологічні ризики, пов'язані із затопленими шахтами та промисловим забрудненням Донбасу, залишаються невідомими.

Нагадаємо, народний депутат України Михайло Волинець повідомляв, що окупаційні адміністрації отримали наказ готувати інфраструктуру Маріуполя, Донецька та прилеглих населених пунктів до забезпечення населення «технічною водою» — фактично шахтною водою із систем відкачування.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»