Поранений окупант намагався обдурити український дрон. Фото: кадр із відео

Центр спеціального призначення НГУ «Омега» опублікував відео, на якому поранений російський військовий намагається домовитися з українським дроном, але незабаром проявляє підступність.







На кадрах видно, як окупант спочатку здається і просить не атакувати його. Однак, коли дрон трохи віддаляється, він дістає зброю і відкриває вогонь по тому, у кого щойно просив помилування.



Цей епізод яскраво демонструє справжню суть ворога, зазначається в повідомленні. Крім того, за минулу добу російські втрати склали 1050 осіб.



Українські сили оборони знищили 9 танків, 6 бойових броньованих машин, 44 артилерійські системи, 3 реактивні системи залпового вогню, 217 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 110 одиниць ворожої техніки.