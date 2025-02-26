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Обстріл Красноторки на Донеччині: що відомо на другий день рятувальної операції

26 лютого 2025, 17:45

Обстріл Красноторки на Донеччині: що відомо на другий день рятувальної операції

Обстріл Красноторки на Донеччині: що відомо на другий день рятувальної операції

Російські війська завдали удару по приватному сектору селища Красноторка Краматорського району один день тому. Внаслідок обстрілу поранено 16 людей, серед них четверо дітей. За попередніми даними, під завалами зруйнованих житлових будинків була жінка.

Рятувальники дві доби проводили аварійно-рятувальні роботи та виявили фрагменти тіла, які передали Нацполіції для ідентифікації.

Загалом через удар РФ у селищі пошкоджено 17 житлових будинків. Рятувальники ліквідували пожежу та розібрали 90 тонн уламків.

Також російська армія 25 лютого вдарила по Краматорську. Поранено 13 людей.

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