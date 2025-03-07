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В Австрії для біженців з України скасували обов'язкове медичне страхування

07 березня 2025, 14:35

В Австрії для біженців з України скасували обов'язкове медичне страхування

Для українських біженців в Австрії скасували обов'язкове медичне страхування. Ілюстративне фото Для українських біженців в Австрії скасували обов'язкове медичне страхування. Ілюстративне фото

В Австрії скасували обов'язкове медичне страхування для українських біженців, яке діяло з 24 лютого 2022 року – з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Як повідомляє пресслужба австрійського Фонду медичного страхування, це рішення торкнеться 26 тисяч осіб, зокрема дітей.

Тепер для біженців встановлено перехідний період до 15 квітня, протягом якого вони мають оформити нову страховку, щоб продовжувати мати право на медичну допомогу, стаціонарне лікування та ліки.

Для працівників страховка оформляється автоматично роботодавцями. Для непрацюючих максимальний щомісячний внесок із добровільного медичного страхування становить 526,79 євро.

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