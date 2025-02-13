Скільком пенсіонерам на Донеччині індексують пенсії? відповідь ПФУ

Станом на 1 лютого 2025 в Донецькій області налічується понад 608,7 тисяч пенсіонерів, з яких 472 тисячі — пенсіонери за віком. Індексацію пенсій буде проведено для майже 600 тисяч пенсіонерів. Про це повідомило Головне управління пенсійного фонду України у відповідь на запит видання «Новини Донбасу».



Точна кількість пенсіонерів в Донецькій області, чиї пенсії підлягатимуть індексації — 597 964.



Наразі обсяги пенсій в регіоні розподіляються наступним чином: мінімальну пенсію — 2 361 гривню — отримує 11 213 пенсіонерів. Ще 1 943 людей отримує виплати які є меншими за цей прожитковий мінімум.



Пенсію вище 7 195 гривень, що є середнім розміром виплат, отримує 582 982 пенсіонерів.



Відомо, що індексацію пенсій проведуть вже незабаром, з 1 березня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 4 лютого.



Наразі точна сума індексації невідома, але відбуватись вона буде за такою формулою: 50% показника інфляції у 2024 році + 50% зростання середньої зарплати за останні три роки порівняно з попередніми трьома роками.



Раніше ми писали, що в Україні змінилися умови виходу на пенсію.