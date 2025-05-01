РФ втратила у квітні 35 тис. солдатів і 4 тис. одиниць техніки

Техніка РФ під час штурму. Фото: кадр із відео

У квітні російська армія втратила еквівалент майже трьох мотострілецьких дивізій особового складу і 86 артилерійських дивізіонів, повідомляє Міністерство оборони України.



За даними Генерального штабу ЗСУ, безповоротні та санітарні втрати ворога за місяць склали 35 010 осіб. Нагадаємо, що за перший квартал 2025 року росіяни втратили 125 970 солдатів убитими й пораненими.

Крім того, Сили оборони знищили або вивели з ладу:

1 560 артилерійських систем — це близько 86 артдивізіонів,

217 танків (у березні — 272; з початку року — 1 060),

484 бойові броньовані машини.

Найрезультативніший день по артилерії — 27 березня 2025 року, коли українські воїни знищили 122 стволи за добу.



На окрему увагу заслуговують втрати окупантів у військовому автотранспорті. За квітень знищено або виведено з ладу 4 063 одиниці техніки, включно з автоцистернами. У березні ця цифра становила 3 545. Лише за добу 17 квітня росіяни втратили 312 одиниць автотехніки.

Також спостерігається зростання інтенсивності бойових дій:

у квітні зафіксовано 4 647 бойових зіткнень,

у березні — 4 270,

у лютому — 3274.

З початку року їхня загальна кількість перевищила 17 000. Раніше DeepState повідомляв, що Росія нарощує штурми після «перемир'я».