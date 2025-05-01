Російська авіабомба вдарила по об'єкту критичної інфраструктури Костянтинівки: є серйозні пошкодження

Наслідки удару по Костянтинівці. Фото: Костянтинівська МВА

1 травня о 10:40 російські окупанти керованою авіабомбою ФАБ-250 завдали удару по території підприємства критичної інфраструктури в Костянтинівській громаді Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Зафіксовано серйозні пошкодження інфраструктури: частково зруйнований фасад адміністративної будівлі комунального підприємства, знищені або пошкоджені п'ять гаражів, пошкоджені два легкові автомобілі та зруйновані два господарські приміщення.



Начальник відділення комунікацій Національної поліції в Донецькій області Павло Дяченко у коментарі «Новинам Донбасу» уточнив, що удар прийшовся по самій Костянтинівці.

Нагадаємо, що 1 травня російська авіація скинула авіабомби на місто Мирноград на Донеччині, внаслідок чого обрушилася частина дев'ятиповерхівки і є загибла.