Україна отримала 1 млрд євро від ЄС із заморожених активів Росії

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у рамках програми ERA. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



За його словами, кошти спрямують на покриття критично важливих витрат бюджету та зміцнення держави. Фінансування забезпечено шляхом доходів від заморожених активів Центробанку Росії.



Шмигаль зазначив, що це частина справедливого підходу — агресор має платити за руйнування, завдані Україні.



Прем'єр також висловив подяку ЄС і партнерам із G7 та наголосив на важливості наступного кроку — повної конфіскації активів і посилення санкцій проти РФ.