Серед звільнених у рамках обміну немає цивільних, які 8 років у полоні «ДНР» — Станіслав Асєєв

Станіслав Асєєв. Фото: facebook

У рамках обміну полоненими між Росією та Україною у форматі 1000 на 1000 на волю не вийшов жоден із цивільних полонених, схоплених Росією на окупованих територіях України, які перебувають у полоні вже вісім років. Таку заяву у себе на сторінці у facebook зробив український журналіст, письменник та екс-полонений «ДНР» Станіслав Асєєв.



«Відбувся заключний етап великого обміну полоненими — і в ньому немає жодного з цивільних, які сидять вісім років.», — йдеться у повідомленні.



Асєєв заявив, що передав президентові України список заручників ще у січні 2020-го року.



«Переважна більшість цих людей сидить у 32-й колонії суворого режиму в Макіївці, куди їх звезли після Ізоляції та з інших тюрем. Частина цих людей — активно допомогала нашим спецслужбам ще в роки, коли поколінню тих, кому болить було плювати, що там на тому Донбасі. Я не знаю, чи є в історії цієї війни за 11 років хтось, хто сидить довше. І я не хочу порівнювати кількість страждань полонених: це неможливо ні з об'єктивної, ні з моральної сторони. Але термін полону — це об'єктивний критерій, і якщо держава забирає цивільних (а вона їх забирає) — абсолютно неприпустимо не зважати на тих, хто сидить довше за всіх. Ці люди на 32-й зоні для Росії — ніхто. Тому тут питання в іншому — чи є вони кимось для своєї держави?», — пише Асєєв.



За даними правозахисної коаліції «Справедливість заради миру на Донбасі», виправна колонія №32 міста Макіївки перейшла під контроль угруповання «ДНР» у вересні 2014 року, силового захоплення не відбувалося. За інформацією Донбас SOS, у 2015-2016 роках бойовики «ДНР» мали в своєму розпорядженні військову техніку та здійснювали постріли з території колонії. Приблизно з 2017 року у виправній колонії №32 відбуваються покарання особи, засуджені т.зв. «судами» «ДНР» за злочини, скоєні після початку збройного конфлікту на Донеччині.



У цій колонії, окрім інших категорій ув'язнених, утримуються українські військовополонені та цивільні особи, засуджені з причин, пов'язаних із збройним конфліктом. Їх «засудили» за шпигунство на користь України, державну зраду, тероризм та замах на вбивство представників «ДНР». Для цієї групи бранців (т.зв. політв'язнів) відведено окремий барак № 9 без можливості контактів з іншими засудженими. Відомо, що з 2017 р. по грудень 2019 р. у цьому бараку утримували не менше 55 осіб, яких після вироку переводили з Донецького СІЗО або Ізоляції до цієї колонії.



В'язниця «Ізоляція» — незаконне місце утримання, яке було створено на території колишнього артцентру в окупованому Донецьку. Вона функціонує з 2014 року як підконтрольний спецслужбам «ДНР» та РФ застінок для полонених, цивільних та тих, кого підозрюють у нелояльності до окупаційної влади. В «Ізоляції» фіксувалися численні випадки тортур, зґвалтувань та нелюдського поводження. Правозахисники вважають це місце одним із найжорстокіших символів репресивної системи на окупованій частині Донбасу.



Наприкінці травня 2025 року між Україною та Росією відбувся масштабний обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Обмін відбувався у три етапи та став найбільшим з початку повномасштабного вторгнення. Серед звільнених — українські військові, котрі обороняли Маріуполь, Бахмут, Авдіївку, а також цивільні, яких незаконно утримували в окупації. Операція проводилася за посередництва Туреччини, ОАЕ та Міжнародного комітету Червоного Хреста.