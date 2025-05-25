Среди освобожденных в рамках обмена нет гражданских, которые 8 лет в плену «ДНР» — Станислав Асеев

Станислав Асеев. Фото: facebook

В рамках обмена пленными между Россией и Украиной в формате 1000 на 1000 на свободу не вышел ни один из гражданских пленных, схваченных Россией на оккупированных территориях Украины, которые находятся в плену уже восемь лет. Такое заявление у себя на странице в facebook сделал украинский журналист, писатель и экс-пленный «ДНР» Станислав Асеев.



«Состоялся заключительный этап большого обмена пленными — и в нем нет ни одного из гражданских, которые сидят восемь лет», — говорится в сообщении.



Асеев заявил, что передал президенту Украины список заложников еще в январе 2020-го года.



«Подавляющее большинство этих людей сидит в 32-й колонии строгого режима в Макеевке, куда их свезли после Изоляции и из других тюрем. Часть этих людей — активно помогала нашим спецслужбам еще в годы, когда поколению тех, кому больно было плевать, что там на том Донбассе. Я не знаю, есть ли в истории этой войны за 11 лет кто-то, кто сидит дольше. И я не хочу сравнивать количество страданий пленных: это невозможно ни с объективной, ни с моральной стороны. Но срок плена — это объективный критерий, и если государство забирает гражданских (а оно их забирает) — совершенно недопустимо не считаться с теми, кто сидит дольше всех. Эти люди на 32-й зоне для России — никто. Поэтому здесь вопрос в другом — являются ли они кем-то для своего государства?», — пишет Асеев.



По данным правозащитной коалиции «Справедливость ради мира на Донбассе» исправительная колония №32 города Макеевки перешла под контроль группировки «ДНР» в сентябре 2014 года, силового захвата не происходило. По информации Донбасс SOS, в 2015-2016 годах боевики «ДНР» располагали военную технику и осуществляли выстрелы с территории колонии. Примерно с 2017 года в исправительной колонии № 32 отбывают наказание лица, осужденные т.н. «судами» «ДНР» за преступления, совершенные после начала вооруженного конфликта на Донбассе.



В этой колонии, кроме других категорий заключенных, содержатся украинские военнопленные и гражданские лица, осужденные по причинам, связанным с вооруженным конфликтом. Их «осудили» за шпионаж в пользу Украины, государственную измену, терроризм и покушение на убийство представителей «ДНР». Для этой группы пленников (т.н. политзаключенных) отведен отдельный барак № 9, без возможности контактов с другими осужденными. Известно, что с 2017 г. по декабрь 2019 г. в этом бараке содержали не менее 55 человек, которых после «приговора» переводили из Донецкого СИЗО или «Изоляции» в эту колонию.



Тюрьма «Изоляция» — незаконное место содержания, созданное на территории бывшего артцентра в оккупированном Донецке. Она функционирует с 2014 года как подконтрольный спецслужбам «ДНР» и РФ застенок для пленных, гражданских и тех, кого подозревают в нелояльности к оккупационным властям. В «Изоляции» фиксировались многочисленные случаи пыток, изнасилований и бесчеловечного обращения. Правозащитники считают это место одним из самых жестоких символов репрессивной системы на оккупированной части Донбасса.



В конце мая 2025 года между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен пленными в формате 1000 на 1000. Обмен проходил в три этапа и стал крупнейшим с начала полномасштабного вторжения. Среди освобожденных - украинские военные, которые обороняли Мариуполь, Бахмут, Авдеевку, а также гражданские, которых незаконно удерживали в оккупации. Операция проводилась при посредничестве Турции, ОАЭ и Международного комитета Красного Креста.