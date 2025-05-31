Смерті та поранення на Донеччині: нові жертви обстрілів у Покровську та інших містах

За 30 травня російські військові вбили 5 жителів Донеччини — 3 у Покровську та 2 у Білозерському. Також поранено 9 осіб: у Покровську, Білозерському, Дружківці, Слов'янську та Новодонецькому. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.



З початку повномасштабного вторгнення в області загинули 3232 мирні жителі, 7222 дістали поранення.



Загальна кількість жертв армії РФ у Донецькій області подано без урахування Маріуполя та Волновахи.

За 29 травня російські окупаційні війська 50 разів обстріляли населені пункти Донецької області.