Росія атакувала Донеччину вночі: руйнування у Слов'янську, удар по Краматорську

Наслідки обстрілу Слов'янська 31 травня. Фото: Вадим Лях

Вночі 30 травня російські війська завдали ударів по Краматорську та Слов'янську. Про це повідомили глави міських військових адміністрацій.



За словами начальника Краматорської міської ВА Олександра Гончаренка, близько півночі російська авіація атакувала територію одного з промислових підприємств міста, що не працюють, керованою авіабомбою ФАБ-250. Постраждалих немає.



А ось у Слов'янську обійшлося без таких наслідків. Як повідомив Вадим Лях, близько 3:20 ранку 31 травня місто знову зазнало обстрілу. Противник також застосував ФАБ-250, снаряд потрапив у приватний сектор — у районі вулиць Барвінківська та Полярна.

Пошкоджено понад 30 будинків та автомобілі. Поранення дістали двоє місцевих жителів, наразі вони перебувають у лікарні.

За 30 травня російські військові вбили 5 жителів Донеччини — 3 у Покровську та 2 у Білозерському. Також поранено 9 осіб: у Покровську, Білозерському, Дружківці, Слов'янську та Новодонецькому.