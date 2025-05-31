Россия атаковала Донетчину ночью: разрушения в Славянске, удар по Краматорску

Последствия обстрела Славянска 31 мая. Фото: Вадим Лях

Ночью 30 мая российские войска нанесли удары по Краматорску и Славянску. Об этом сообщили главы городских военных администраций.

По словам начальника Краматорской городской ВА Александра Гончаренко, около полуночи российская авиация атаковала территорию одного из неработающих промышленных предприятий города управляемой авиабомбой ФАБ-250. Пострадавших нет.

А вот в Славянске обошлось без таких последствий. Как сообщил Вадим Лях, около 3:20 утра 31 мая город снова подвергся обстрелу. Противник также применил ФАБ-250, снаряд попал в частный сектор — в районе улиц Барвенковская и Полярная.

Повреждены более 30 домов и автомобили. Ранения получили двое местных жителей, сейчас они находятся в больнице.

За 30 мая российские военные убили 5 жителей Донетчины — 3 в Покровске и 2 в Белозерском. Также ранены 9 человек: в Покровске, Белозерском, Дружковке, Славянске и Новодонецком.