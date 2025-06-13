Україна отримала від ЄС ще €1 млрд із заморожених активів РФ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Україна отримала від Європейського союзу черговий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1 мільярда євро. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.



Це вже п'ятий транш у рамках ініціативи ERA. Кошти будуть спрямовані на ключові видатки державного бюджету.



Загалом за ініціативою ERA Україна отримала від ЄС уже 7 мільярдів євро. Ці кошти забезпечені доходами від використання заморожених російських активів.



«Дякуємо нашим партнерам за послідовну та надійну підтримку. Разом змусимо агресора заплатити за всі завдані Україні збитки», - зазначив глава уряду.

Раніше повідомлялося, що Британія виділить Україні понад 2 млрд на ракети та ЗРК.