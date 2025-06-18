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Україна оголосила у розшук путініста Григорія Лепса

18 червня 2025, 16:13

Україна оголосила у розшук путініста Григорія Лепса

СБУ оголосила у розшук російського співака Лепса. Фото: СБУ оголосила у розшук російського співака Лепса. Фото:

Українські правоохоронці оголосили у розшук російського співака Григорія Лепса. Путініст активно підтримує війну проти України. Про це сказано на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Григорія Лепса розшукують як особу, яка ховається від органів досудового розслідування. Дата зникнення вказана 4 березня цього року.

Український суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як зазначається, на початку березня СБУ заочно повідомила співака про підозру російського співака-пропагандиста Григорія Лепса. Йому інкримінують фінансування насильницьких дій окупантів та виправдання агресії РФ проти України.

За матеріалами справи, після одного з концертів влітку 2023 року Лепс на камери росЗМІ пообіцяв платити російським солдатам мільйон рублів за кожен знищений танк ЗСУ.

Крім того, співак неодноразово передавав окупаційним угрупованням РФ «гумдопомогу» у вигляді бронежилетів, комплектів білизни та продуктів харчування.

Слідчі СБУ заочно повідомили Лепса про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

  • год. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України);
  • год. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Раніше ми писали, що Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському реперу-пропагандисту Тимуру Юнусову (відомішому за сценічним псевдонімом «Тіматі»). Прокремлівський артист є одним із учасників російської пропаганди, а також брав участь у його інавгурації та у заходах з нагоди святкування перемоги на «виборах».

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