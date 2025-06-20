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Військовий «Урал» РФ на смерть збив дівчину в Луганську

20 червня 2025, 09:03

Військовий «Урал» РФ на смерть збив дівчину в Луганську

Момент наїзду окупантів на дівчину в Луганську. Фото: кадр із відео Момент наїзду окупантів на дівчину в Луганську. Фото: кадр із відео

В окупованому Луганську вантажівка «Урал» російської армії на смерть задавила дівчину просто на пішохідному переході. Відео інциденту опублікував Telegram-канал Exilenova+.

Примітно, що пішохідний перехід був позначений знаком із флуоресцентною окантовкою — для кращої видимості в темний час доби й за поганих погодних умов (дощ, туман).

У момент наїзду окупанти збили дівчину, яка йшла з собакою. Через перехід також ішли двоє перехожих, які дивом уникли наїзду.

Смертельні ДТП за участю російської військової техніки на окупованих територіях регулярно публікуються в Telegram-каналах і пабліках.

Раніше в окупованій Макіївці російський військовий КАМАЗ на смерть збив хлопця — також на пішохідному переході.

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