Військовий «Урал» РФ на смерть збив дівчину в Луганську

В окупованому Луганську вантажівка «Урал» російської армії на смерть задавила дівчину просто на пішохідному переході. Відео інциденту опублікував Telegram-канал Exilenova+.
Примітно, що пішохідний перехід був позначений знаком із флуоресцентною окантовкою — для кращої видимості в темний час доби й за поганих погодних умов (дощ, туман).
У момент наїзду окупанти збили дівчину, яка йшла з собакою. Через перехід також ішли двоє перехожих, які дивом уникли наїзду.
Смертельні ДТП за участю російської військової техніки на окупованих територіях регулярно публікуються в Telegram-каналах і пабліках.
Раніше в окупованій Макіївці російський військовий КАМАЗ на смерть збив хлопця — також на пішохідному переході.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях