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По Харкову вдарили російські дрони: є постраждалий

25 червня 2025, 08:47

По Харкову вдарили російські дрони: є постраждалий

По Харкову вдарили російські дрони: є постраждалий

Росіяни атакували Харків ударними дронами у ніч проти 25 червня. У місті пролунали вибухи. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синегубов.

Мер Харкова Ігор Терехов у свою чергу розповів про атаку російських БПЛА на цивільне підприємство у Київському районі міста. За його словами, зафіксовано щонайменше сім ударів по місту.

«У Київському районі внаслідок обстрілу також постраждав незаселений житловий будинок на місці пожежі. Є інформація, що є одна постраждала людина. Деталі обстрілу уточнюються», — йдеться у його повідомленні.

Синєгубов також додав подробиці російської атаки на місто.

«Одне із влучань зафіксовано у Шевченківському районі Харкова. Внаслідок удару спалахнула триповерхова будівля», — розповів чиновник.

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