ЗСУ показали, як Skynex збиває БПЛА РФ

Робота Skynex по БПЛА РФ.

З'явилося відео роботи зенітного артилерійського комплексу Skynex компанії Rheinmetall зі знищення російських ударних БпЛА. Його опублікувало Командування Повітряних Сил України.







На кадрах — точна й ефективна робота 35-мм автоматичної зенітної гармати. Час і місце зйомки не розкриваються, проте результативність системи очевидна.



Skynex уже зарекомендував себе як один із найефективніших засобів протиповітряної оборони ЗСУ проти ворожих дронів.

Нагадаємо, у ніч на 12 липня Росія атакувала Україну 623 засобами повітряного нападу, у тому числі сотнями «Шахедів» та крилатими ракетами.