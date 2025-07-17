Схвалював удари танків РФ по будинках: жителю Добропілля загрожує 8 років

Житель Добропілля зі співробітником кіберполіції СБУ після затримання за підтримку агресії РФ.

Житель прифронтового Добропілля, колишній підприємець, публічно підтримував збройну агресію Росії. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.



У забороненій соцмережі «Однокласники» він розміщував дописи, де схвалював удари російських танків по житлових будинках, виправдовував окупацію Маріуполя, поширював кремлівську пропаганду і дискредитував лідерів країн, які допомагають Україні.



За даними слідства, його дії стали частиною інформаційної війни Росії проти українського суспільства.



Чоловікові повідомили про підозру за статтею за виправдання і героїзацію російської агресії. Йому загрожує до 8 років в'язниці з конфіскацією майна. Розслідування веде СБУ.

Нагадаємо, в результаті вчорашнього авіаудару по Добропіллю зросла кількість жертв. Таким чином, росіяни вбили трьох людей у місті.