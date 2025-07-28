На окупованих територіях вшанували пам'ять жертв теракту в Оленівці

Жителі тимчасово окупованих міст провели тиху акцію пам'яті за загиблими українськими військовополоненими в колонії Оленівки два роки тому.

Акцію організували учасники руху «Жовта стрічка» у Донецьку, Мелітополі, Луганську, Севастополі, Сімферополі, Бахчисараї та Генічеську.

«Ми не забудемо злочини РФ проти українських полонених», — повідомили активісти.

Наприкінці липня виповниться три роки з моменту вбивства щонайменше 50 українських військовополонених та поранення ще 151 у виправній колонії №120 біля окупованого селища Оленівка Донецької області.

У ніч на 29 липня 2022 року під обстріл потрапила Оленівська колонія на підконтрольному угрупованню «ДНР» території, де знаходилися українські військовополонені. Загинули 53 людини, десятки — поранено.

Після цього влада Росії та України звинуватила одна одну в обстрілі. Російська влада заявила, що удару завдали ракетами HIMARS, випущеними Збройними силами України. На основі опитувань понад 50 свідків і людей, що вижили, а також на основі аналізу відео- та фотоматеріалів Управління ООН з прав людини у 2023 році дійшло висновку, що вибухи не були викликані ракетами HIMARS. Хоча точний тип зброї і точне місце її розташування визначити не вдалося, ознаки структурних ушкоджень, очевидно, збігаються з траєкторією снаряда, що рухався зі сходу на захід.