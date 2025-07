Лубінець визнав, що доповідь про теракт у Оленівці не пов'язана з ООН

Наслідки вибуху у колонії Оленівки. Фото: t.me/pgo_gov_ua

30 червня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що група ООН дійшла висновку: теракт у колонії в Оленівці (Еленовке) було сплановано та здійснено Росією.



Омбудсмен розмістив посилання на повний текст розслідування. Проте журналісти, вивчивши документ, виявили невідповідність. Зокрема, в оригіналі на сайті Centre for Human Rights in Armed Conflict сказано, що опублікований матеріал «не є доповіддю ООН».



Як пише «Слідство. Інфо», редакція видання звернулася за роз'ясненнями до команди Дмитра Лубінця. В Офісі омбудсмена визнали поширення невірогідної інформації та подякували журналістам за «проявлену увагу та стурбованість».



«Було опубліковано матеріал, який частково ґрунтувався на даних від громадських активістів. На жаль, Секретаріат Уповноваженого не провів належної перевірки. Після виявлення невірогідної інформації публікацію видалили. Просимо вибачення за допущену помилку і дякуємо за увагу і стурбованість», — йдеться у відповіді на запит видання.



Також в Офісі омбудсмена пообіцяли посилити контроль над інформацією, що публікується.



Сайт Centre for Human Rights in Armed Conflict, за даними ЗМІ, створений 22 травня 2025 року, і вже за кілька днів там була опублікована доповідь про трагедію в російській незаконній колонії на Донеччині. При цьому більше жодних інших матеріалів на сайті немає.



Крім того, на ресурсі відсутня докладна інформація про організацію, її діяльність та юрисдикцію. Все, що відомо, — це заява, що Центр проводить розслідування порушень міжнародного права у зонах конфліктів, зокрема в Україні та Газі, та не пов'язаний з ООН чи іншими державними структурами.



Під самою публікацією зазначено: «Не є доповіддю ООН».



«Центр був заснований у 2024 році і об'єднує міжнародних експертів, які поки не розкривають свої імена. Ми не маємо постійної штаб-квартири. Жоден експерт не перебуває в Україні чи Росії, не є громадянином цих країн і не пов'язаний із їхніми державними органами», — сказано у відповіді центру на запит «Слідства. Інфо».



Також Центр повідомив про плани опублікувати звіти про кількість загиблих мирних жителів у Маріуполі та втрати українських військових з початку повномасштабної війни до 1 липня 2025 року.



Наприкінці листа представники організації наголосили:



«Ми задоволені надією, що журналісти (особливо ті, хто називають себе розслідувачами), все-таки прочитають нашу доповідь і, можливо, поставить питання по суті, на які ми з радістю відповімо».

Наприкінці липня виповниться три роки з моменту вбивства щонайменше 50 українських військовополонених та поранення ще 151 у виправній колонії №120 біля окупованого селища Оленівка Донецької області.

У ніч на 29 липня 2022 року під обстріл потрапила Оленівська колонія на підконтрольному угрупованню «ДНР» території, де знаходилися українські військовополонені. Загинуло 53 людини, десятки — було поранено.

Після цього влада Росії та України звинуватила одна одну в обстрілі. Російська влада заявила, що удару завдали ракетами HIMARS, випущеними Збройними силами України. На основі опитувань понад 50 свідків і людей, що вижили, а також на основі аналізу відео- та фотоматеріалів Управління ООН з прав людини у 2023 році дійшло висновку, що вибухи не були викликані ракетами HIMARS. Хоча точний тип зброї і точне місце її розташування визначити не вдалося, ознаки структурних ушкоджень, очевидно, збігаються з траєкторією снаряда, що рухався зі сходу на захід.