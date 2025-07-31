Росіяни вночі запустили Україною понад 300 дронів і 8 ракет — Зеленський

Росіяни атакували Україну. Фото: ДСНС

Понад 300 дронів та 8 ракет випустили російські війська в ніч проти 31 липня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



З ночі на місцях російських ракетно-дронових ударів працюють наші рятувальники, пожежники, медики, всі необхідні служби. Постраждали Дніпровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київська область. Столиця була основною метою масованого обстрілу», — зазначив він.



За словами Зеленського, є багато пошкоджень житлової інфраструктури. В одному із спальних районів у багатоповерхівці зруйновано цілий під'їзд.



«На даний момент відомо про шістьох загиблих, серед них шестирічний хлопчик. Також відомо про десятки постраждалих людей, кожному та кожній надається необхідна допомога», — резюмував глава держави.



Раніше ми писали, що в ніч на 31 липня війська РФ атакували Київ ракетами та дронами. Внаслідок прямого влучення по житловому будинку зруйновано під'їзд. Відомо про шість загиблих та 52 постраждалих. Серед загиблих – 6-річна дитина.

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