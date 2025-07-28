Окупанти на Покровському напрямку для штурму використовують велосипеди

На Покровському напрямі ситуація залишається напруженою. Фото: скріншот

На Покровському напрямі ситуація залишається складною. Російські окупаційні війська кидають у бій піхоту й у штурмів використовують велосипеди. Про це повідомили у пресслужбі 3 бригади оперативного призначення НГУ «Спартан».

«У зоні відповідальності бригади на Покровському напрямку противник не залишає спроб просунутися і йде (а іноді – їде велосипедом) у бік українських позицій», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що оператори БПЛА миттєво виявляють такі рухи загарбників та точними ударами знищують їх.



Раніше ми писали, що український винищувач МіГ-29 завдав авіаційного удару по меті в Курській області РФ. За інформацією блогу пілотів ЗСУ «Соняшник», бомбу GBU-62 JDAM-ER було скинуто на елеватор у селищі Тьоткіне, де знаходилися російські штурмовики та значна кількість живої сили.

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