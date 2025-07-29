Російський FPV-дрон влучив у пожежний автомобіль у Костянтинівці: двох рятувальників поранено

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Вранці у вівторок, 29 липня, російські війська обстріляли Костянтинівку за допомогою ударного FPV-дрону. Під удар потрапив службовий автомобіль комунального підприємства. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, внаслідок атаки двоє співробітників міської пожежної команди отримали поранення.



«На момент обстрілу рятувальники евакуювали громадянське населення із небезпечної зони. Російський дрон атакував автомобіль під час його руху, що призвело до пошкодження транспортного засобу та тілесних ушкоджень працівників служби», — зазначив він.





Горбунов уточнив, що постраждалим надано медичну допомогу.



Раніше ми писали, що 29 липня російські окупаційні війська обстріляли Слов'янськ на Донеччині. На цей раз росіяни використовували дрон.

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