Дрон РФ на оптоволокні атакував контейнер зв'язку в Миколаївській області

Росіяни за допомогою дрона, підключеного до оптоволоконного кабелю, атакували контейнер мобільного зв'язку. Про це повідомив фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестов.
За його словами, судячи з карти, дрон стартував з території Національного парку «Білобережжя Святослава» на Кінбурнському півострові та досяг цілі в Очаківському районі Миколаївської області.
Відстань, яку пройшов дрон РФ.
«Дрон розмотав 12 км оптоволокна по відкритій воді. З таким досвідом я ще не стикався. Беремо на замітку», - зазначив експерт.
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