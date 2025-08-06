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Дрон РФ на оптоволокні атакував контейнер зв'язку в Миколаївській області

06 серпня 2025, 09:33

Дрон РФ на оптоволокні атакував контейнер зв'язку в Миколаївській області

Наслідки удару дрона РФ по контейнеру зв'язку. Наслідки удару дрона РФ по контейнеру зв'язку.

Росіяни за допомогою дрона, підключеного до оптоволоконного кабелю, атакували контейнер мобільного зв'язку. Про це повідомив фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестов.

За його словами, судячи з карти, дрон стартував з території Національного парку «Білобережжя Святослава» на Кінбурнському півострові та досяг цілі в Очаківському районі Миколаївської області.

Відстань, яку пройшов дрон РФ.

«Дрон розмотав 12 км оптоволокна по відкритій воді. З таким досвідом я ще не стикався. Беремо на замітку», - зазначив експерт.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли про хаос, що посилюється серед російських військ на Кінбурнській косі.

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Дрон РФ на оптоволокні удар по контейнеру мобільного зв'язку

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