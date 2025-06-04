Паніка на Кінбурнській косі: солдати РФ стріляють один в одного

Кінбурнська коса. Фото: кадр із відео

Агенти опору «АТЕШ», залучені до лав 80-ї мотострілецької й 61-ї бригади морської піхоти РФ, повідомляють про посилення хаосу серед російських військ на Кінбурнській косі. Командування перекидає підрозділи в очікуванні українського десанту, але не дає чітких наказів.

Український прапор на Кінбурнській косі, 11 серпня 2024 року. Фото: кадр із відео.

На тлі наростаючої напруги та плутанини військовослужбовці почали стріляти один в одного. Унаслідок «дружнього вогню» загинули двоє російських солдатів. Командування, за даними джерел, намагається приховати інцидент.



За інформацією Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз безрезультатно намагався наблизитися до позицій українських сил з боку Олешок.

ЗС РФ спробували наблизитися до Сил оборони на Придніпровському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

Загальні втрати російських військ за добу склали 1020 осіб. Також українські захисники знищили: 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 88 артилерійських систем, 176 оперативно-тактичних БПЛА, 123 одиниці автомобільної техніки, 2 одиниці спеціальної техніки та 1 важку вогнеметну систему.