РФ завдала удару ФАБами по базі відпочинку на Запоріжжі: 2 загиблих, 12 поранених

Удар РФ по базі відпочинку в Запорізькому районі.

Вранці 6 серпня російська авіація завдала щонайменше чотири удари по базі відпочинку в Запорізькому районі. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За попередніми даними, ворог застосував авіаційні бомби (імовірно ФАБи). В результаті атаки пошкоджено та зруйновано будівлі. Загинули двоє мирних жителів — чоловік і жінка, ще 12 осіб отримали поранення, серед них двоє дітей.

«Росія — країна-терорист. Необхідно зупинити це зло», — зазначив Федоров у своєму повідомленні в Facebook.

Раніше з'явилася інформація, що в Кремлі обговорюють можливість часткових поступок президенту США Дональду Трампу — зокрема, тимчасове «повітряне перемир'я».